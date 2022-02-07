93-летнюю россиянку привезли домой из COVID-госпиталя в ссадинах и синяках

В Сургуте медики из COVID-госпиталя привезли домой 93-летнюю женщину с положительным тестом на вирус в синяках и ссадинах. Об этом рассказала ее внучка на своей странице во «ВКонтакте».

Родственница отметила, что пожилую россиянку, ветерана и труженика тыла, доставили в инфекционное отделение Сургутской окружной клинической больницы с коронавирусом в январе. Женщину, по ее словам, переводили из отделения в отделение. В начале февраля врачи предложили семье забрать пенсионерку домой, хотя у нее был положительный тест на COVID-19.

«Мы ответили, что к вечеру сможем забрать. Тут же они нашли "Газель" и отправили ее к нам», — пояснила внучка ветерана войны. Она добавила, что пенсионерку привезли домой без одежды. Ветеран была напугана и постоянно просила пить.

К своему посту жительница Сургута прикрепила фото пожилой женщины сразу после выписки. На снимке на теле 93-летней пенсионерки видны ссадины и синяки.

В свою очередь, в департаменте здравоохранения Югры ситуацию описывают иначе. По их сведениям, из-за роста новых больных, поступающих на лечение в медучреждение, сотрудники больницы на санитарной машине сами организовали доставку пациентки к месту ее проживания, пишет Znak.com

В депздраве Югры уверяют, что пожилая женщина была в чистом памперсе и в двух одеялах — никто голого человека не перевозил. Происхождение синяков они объяснили поставленными капельницами во время интенсивного лечения.

В декабре 2021 года медики потеряли 86-летнюю пенсионерку при перевозке из больницы скорой помощи в COVID-госпиталь в Кургане.