Пожилая россиянка пропала при перевозке в COVID-госпиталь

В Кургане потеряли пенсионерку при перевозке из больницы в COVID-госпиталь

Медики потеряли 86-летнюю пенсионерку при перевозке из больницы скорой помощи в COVID-госпиталь в Кургане. Близкие ищут пожилую россиянку уже шесть месяцев. О случившемся рассказала URA.ru внучка женщины.

Девушка пояснила, что ее бабушка попала в больницу еще в июле после падения и инсульта. Позже у пожилой женщины подтвердился коронавирус и ее решено было перевезти в горбольницу №2.

«Ее туда увезли на скорой. Последний раз, когда общались, бабушка была спокойна и хорошо себя чувствовала», — отметила родственница пропавшей россиянки.

Девушка утверждает, что охранник медицинского учреждения не остановил ее бабушку, когда та засобиралась домой поздно вечером. Мужчина оправдался тем, что у пенсионерки был отказ от госпитализации.

К поискам россиянки подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Они запеленговали телефон пожилой женщины, сигнал которого оборвался в Рябково. Также проверили местную речку, но бабушку там не нашли.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области заявили, что пенсионерку объявили в местный и федеральный розыск.

Ранее в городе Выборг Ленинградской области прошедшая блокаду пожилая женщина с онкологией в состоянии отчаяния сама сделала себе операцию — разрезала живот ножом, чтобы выпустить скопившуюся там жидкость. Перед этим она оставила предсмертную записку.