Правительство раскрыло суть проекта соглашения с Белоруссией о помощи Сирии

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подписать межправительственное соглашение с Белоруссией об оказании гуманитарной помощи Сирии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно соглашению, Белоруссия направляет до 200 военных в Сирию для участия в гуманитарных операциях. Отмечается, что состав участников, их число и задачи будет определять Белоруссия и согласовывать с Россией. Военные будут подчиняться российскому Центру по примирению враждующих сторон Минобороны, раскрыли суть проекта соглашения с Белоруссией о помощи Сирии в правительстве.