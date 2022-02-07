Популярная скандинавская страна объявила о снятии ограничений на въезд

Власти Швеции планируют снять ограничения на въезд для жителей всех стран до конца марта. Об этом сообщает Шведское радио.

Согласно информации источника, с 9 февраля без ковид-паспортов популярное скандинавское государство смогут посетить туристы из Северной Европы, Евросоюза и Европейской экономической зоны. При этом для жителей остальных стран границы откроются 31 марта.

Ранее стало известно, что правительство Швеции с 9 февраля также отменяет антиковидные ограничения в стране. Как объяснили власти королевства, такое решение было принято в связи с высоким уровнем вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Уточняется, что в стране 83,7 процента граждан старше 12 лет привиты двумя дозами.

Ранее в феврале власти Норвегии отменили сдачу повторного ПЦР-теста по прибытии в страну для иностранных туристов. Как пояснили в Совете по туризму Норвегии в России, смягчение правил въезда распространяется на всех непривитых путешественников.