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Мормонов в США обвинили в многомиллиардном мошенничестве

WP: мормонская церковь в США заработала на мошенничестве 100 миллиардов долларов

Фото: George Frey / Reuters

Сын миллиардера из штата Юта и брат губернатора штата и кандидата в президенты США Джеймс Хантсман обвинил в мошенничестве мормонскую Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Об этом сообщает The Washington Post.

Как передает издание, Хантсман подал федеральный иск против церкви, чтобы вернуть пожертвования в ее фонд в размере 5 миллионов долларов. По данным WP, на счету церкви в 2019 году лежало 100 миллиардов долларов, собранных за счет церковных десятин пожертвований.

По словам Хантсмана, выигранные в суде деньги он отправит на поддержку ЛГБТ, афроамериканцев и женщин. Он обвинил церковь в том, что она не финансировала за счет пожертвований религиозную, образовательную или благотворительную деятельность.

Более $2 млрд были направлены на спасение управляемой церковью страховой компании Beneficial Financial Group и строительство торгового центра City Creek Center. Также в фонде скапливались излишки денег, необлагаемые налогом.

Ранее в ноябре 2021 года Папа Римский Франциск поблагодарил журналистов за публикацию информации о священниках-педофилах и иных секс-скандалах в церкви. По его словам, находить информацию и бороться с фейками — это миссия журналистов.

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Николай Чигасов
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