Стало известно о подготовке визита главы МИД Британии в Россию

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует посетить Россию с визитом уже в этот четверг, 10 февраля, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и потребовать «деэскалации и прекращения непровоцируемой агрессии» со стороны Москвы. Об этом стало известно изданию The Times.

Отмечается, что в Москве Трасс встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Кроме того, известно о подготовке визита главы британского Минобороны Бена Уоллеса. Точная дата пока не сообщается, но, вероятно, поездка состоится в конце первой или начале второй декады февраля. Предполагается, что у предстоящих переговоров будет «антикризисная тематика», в ходе которой будут развивать мысли, прозвучавшие во время беседы президента России Владимира Путина и премьер-министра Британии Бориса Джонсона.