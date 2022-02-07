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Стало известно о подготовке визита главы МИД Британии в Россию

The Times: глава МИД Британии Трасс планирует посетить Россию 10 февраля
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Hannah McKay / Reuters

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует посетить Россию с визитом уже в этот четверг, 10 февраля, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и потребовать «деэскалации и прекращения непровоцируемой агрессии» со стороны Москвы. Об этом стало известно изданию The Times.

Отмечается, что в Москве Трасс встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Кроме того, известно о подготовке визита главы британского Минобороны Бена Уоллеса. Точная дата пока не сообщается, но, вероятно, поездка состоится в конце первой или начале второй декады февраля. Предполагается, что у предстоящих переговоров будет «антикризисная тематика», в ходе которой будут развивать мысли, прозвучавшие во время беседы президента России Владимира Путина и премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

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Елизавета Наумова
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