Диетолог назвала необходимые витамины в период распространения омикрона

В период распространения омикрон-штамма для лучшего иммунного ответа в случае инфицирования COVID-19 необходимо пить ряд витаминов. Их назвала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает «Москва 24».

Специалист рекомендовала перед началом приема сдать анализы и проверить, дефицит какого элемента наблюдается в организме у человека. Важно пить витамины до начала заболевания, чтобы повысить сопротивляемость организма к инфекции, считает она.

«Витамин C играет роль в выработке интерферонов. А интерфероны — это первое, что производится нашей иммунной системой, и запоздалый ответ может привести к весьма плачевным результатам», — сказала Соломатина. По ее словам, цинк нужен для нормальных иммунных реакций организма, витамин А — для быстрого обновления слизистой организма. Витамин В12 будет полезен для нервной системы, которая страдает во время болезни и после нее. Помимо этого, врач посоветовала пить витамин D для поддержания иммунной и сердечно-сосудистой системы и Омега-3.

«Омега-3 входит в состав клеточной мембраны. А в более крепкие, более молодые клеточные мембраны вирусу сложнее проникнуть и начать репликацию. Еще Омега-3 обладает противовоспалительным действием», — подытожила она.

Ранее врач Евгений Тимаков в беседе с «Лентой.ру» рассказал о самых болезненных симптомах омикрона. По его словам, ими являются боли в горле, сильная головная боль и боли в животе. Помимо этого, пациенты также жалуются на боли в мышцах спины в области поясницы.