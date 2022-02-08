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В Дании решили повысить готовность армии для поддержки НАТО

Правительство Дании повысит готовность вооруженных сил для поддержки НАТО

Фото: Shutterstock

Правительство Дании, согласно рекомендациям национального министерства обороны, решило повысить готовность вооруженных сил страны, чтобы поддержать усилия Североатлантического на фоне напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Так, планируется сократить срок приведения к боевой готовности датского батальона в составе сил быстрого реагирования НАТО до одного-пяти дней. При необходимости на Борнхольм (остров в юго-западной части Балтийского моря, принадлежащий Дании) будут переброшены два истребителя F-16.

Переброска самолетов ближе к границам России уже предпринималась «на фоне повышения активности российской авиации вблизи воздушного пространства Дании». В условиях повышенной готовности всех вооруженных сил, они будут сняты с задач по охране границы и гражданских объектов в Копенгагене. Сейчас решается, кто заменит военных на этих обязанностях — ополчение или полиция.

10 января министерство обороны Дании приняло решение направить фрегат Peter Willemoes и четыре истребителя F-16 в состав постоянных военно-морских сил НАТО для помощи альянсу на фоне ситуации на Украине и «для обеспечения суверенитета стран Балтии».

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Николай Чигасов
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