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Названы сложные для продажи дома

В 2022 году будет сложно продать дома, построенные в 1990-х и начале 2000-х годов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Большие дома назвали одним из тех типов недвижимости, которые будет трудно продать в 2022 году. К таким выводам пришли эксперты в сфере недвижимости, сообщает РБК.

В сервисе «ЦИАН.Аналитика» отметили, что покупатели стараются приобретать компактное жилье, оптимизировав его планировку и сэкономив средства. В элитном секторе будет трудно продать дом с бассейном — жильцы не готовы тратить деньги на содержание помещения. По данным агентства «ИНКОМ-Недвижимость», сложности возникают и при продаже домов площадью более 200 квадратных метров в несколько этажей: владельцы не хотят перемещаться по лестницам.

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26 ноября

Специалисты заявили, что многие покупатели планируют приобрести дом стоимостью менее 10 миллионов рублей — будет сложно продать дорогие и переоцененные объекты. Дольше всего продается жилье более чем за 50 миллионов рублей.

В агентстве «Миэль» уточнили, что трудности могут возникнуть при продаже объектов, построенных в 1990-х и начале 2000-х годов. Потенциальных владельцев не устраивает качество материалов, планировка и дизайн. Покупатели также не стремятся приобретать дома в поселках с плохой инфраструктурой и объекты, которые нельзя оформить в ипотеку.

Ранее эксперты агентства «ИНКОМ-Недвижимость» навали самое подходящее время для покупки дома в деревне. Первичные и вторичные участки, а также дома стоит приобретать, когда нет снега, чтобы проверить состояние объекта.

Нина Ташевская
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