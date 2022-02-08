Эстония передала Украине полевой госпиталь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Эстонии мобильный полевой госпиталь Role 2. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства обороны, передает «Интерфакс-Украина».

Церемония подписания договора о передаче госпиталя ВСУ прошла на военно-морской базе Сил обороны Эстонии. В ней приняли участие министр обороны прибалтийской республики Кейл Лаанет, заместитель главы украинского военного ведомства Анна Маляр и посол Германии в Эстонии Кристине Хохман.

Маляр подчеркнула, что в Киеве высоко ценят помощь, которую Германия и Эстония оказывают Украине в лечении раненых и военной медицине. «В то же время мы хотели бы, чтобы раненых было меньше, поэтому надеемся, что вместе с этой помощью будет разблокирована закупка оружия для Украины у Агентства НАТО по поддержке и поставке», — добавила она.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Эстонию за поддержку украинской демократии. В частности, он выразил признательность Таллину за передачу Киеву противотанковых комплексов Javelin.