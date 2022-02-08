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Песков ответил на вопрос о покашливании Путина

Представитель Кремля Песков заявил о хорошем самочувствии президента Путина

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин, несмотря на плотный график и многочисленные очные встречи с главами других государств, чувствует себя хорошо. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС во вторник, 8 февраля.

«Все хорошо. Здоров», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Таким образом он ответил на вопрос о состоянии здоровья российского лидера — журналисты обратили внимание, что Путин немного покашливал в ходе заседания Совета по науке и образованию.

7 февраля Путин провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры прошли в Кремле и продолжались около пяти часов.

До этого Путин побывал на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Также в начале февраля российский президент провел встречи с лидером Аргентины Альберто Фернандесом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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Варвара Кошечкина
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