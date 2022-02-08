В России захотели ввести новое требование ко всем домам

МЧС России предложило ввести новое обязательное требование ко всем жилым домам любой этажности. В ведомстве считают необходимым оборудование жилья пожарными извещателями. Новое правило проходит необходимые согласования, сообщает «Российская газета».

Сейчас установка извещателей обязательна только в новостройках — такое правило для строящегося жилья действует с марта 2021 года. Теперь практику хотят распространить на любые жилые дома. «Мы готовим ряд инициатив, чтобы сделать применение автономных пожарных извещателей обязательными в любом доме. И начнем с наиболее уязвимых слоев населения — многодетных семей, семей с низким социальным статусом, объектов с низкой пожарной устойчивостью», — рассказал директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

В ведомстве призвали граждан оборудовать строения приборами уже сейчас. Еникеев напомнил, что пожарные извещатели ежегодно спасают жизни около 700 человек, несмотря на то, что установлены не повсеместно. В МЧС считают, что число спасенных граждан вырастет, если применение приборов станет массовым.

В рамках противопожарной безопасности гражданам уже запретили сжигать мусор на дачных участках, не оборудованных для таких целей. Чтобы развести огонь на участке, необходимо соблюдать определенные правила. Нарушая требования пожарной безопасности, граждане рискуют получить штраф, размер которого составляет две-три тысячи рублей.