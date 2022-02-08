В словах Путина об убежище для Порошенко увидели намек Зеленскому

Предложение президента России Владимира Путина об убежище для экс-главы Украины Петра Порошенко могло быть предостережением для действующего украинского лидера Владимира Зеленского, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Так ему могли намекнуть, что Зеленский в будущем может оказаться в ситуации Порошенко, отметил политолог в разговоре с «Лентой.ру».

Игра на Зеленского

С точки зрения внутриполитической конкуренции на Украине заявление Путина в большей степени играет на Зеленского, а не на Порошенко, считает Калачев.

«Путин же прекрасно понимает, что Порошенко за [экс-президентом Украины Виктором] Януковичем не последует, поэтому это воспринимается как подкол и намек Зеленскому: посмотрите на судьбу Порошенко, не окажитесь потом на этом месте сами», — поделился Калачев.

Камень в огород Порошенко и Европы

Также, по словам политолога, предлагая Порошенко переехать в Россию, Путин подчеркивает, что Порошенко — политик прошлого, и поддевает его. Ведь Порошенко рассматривает себя в качестве возможного кандидата на выборах, его рейтинг почти сравнялся с рейтингом Зеленского, а его партия «Европейская солидарность» выступает сейчас на равных со «Слугой народа» Зеленского, отметил Калачев.

Когда Порошенко баллотировался в президенты, он заявлял, что будет бороться за умы, сердца жителей Донбасса, он обещал мир, а не войну. Предвыборные обещания не были исполнены. Я думаю, что его президентство для российского руководства было связано с разочарованиями, потому что Минские соглашения как раз при Порошенко и были отложены в долгий ящик, не были реализованы. Путин просто, как мне кажется, решил поддеть Порошенко, зная о его проблемах, зная, в чем его обвиняют Константин Калачев глава Политической экспертной группы

С другой точки зрения, это камень в сторону Европы, так как Порошенко возглавляет партию «Европейская солидарность», но в ЕС не предлагает ему политического убежища. «Никто ему его не предлагает по той простой причине, что пока еще он находится на свободе, и, вполне возможно, что отделается легким испугом. Судебная система на Украине достаточно независимая, и все эти разборки с Порошенко, по большей части, политические разборки, связанные с интересами будущих выборов», — заключил он.

Ранее Путин заявил о готовности предоставить политическое убежище Порошенко в РФ, несмотря на серьезные расхождения по вопросу урегулирования в Донбассе. Экс-глава Украины ответил, что на Украине сами разберутся и «извечная российская практика заботиться» о политике в соседнем государстве прекратилась, когда он был избран на пост президента.

Порошенко подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. Обвинение считает, что он, будучи президентом страны, организовал поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасса.