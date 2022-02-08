Путин ответил на слова о нарушении Россией территориальной целостности Украины

Президент России Владимир Путин ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что РФ нарушила территориальную целостность Украины в 2014 году, указав, что там власть захватили силой, и Москва была вынуждена защитить крымчан. Его слова приводит РИА Новости.

«Господин президент и в беседе, наверное, Эммануэль не будет на меня сердиться, сказал: ну вот вы сами нарушили территориальную целостность, вы же брали на себя определенные обязательства», — сказал российский лидер.

Как рассказал Путин, Макрон напомнил, что Россия с 1975 года приняла Хельсинкский акт, а в 2010-м году в Астане приняла последний документ, в котором говорится о полной безопасности всех, о том, что нельзя создавать безопасные условия, нарушая безопасность других. При этом Макрон заявил, что РФ сама нарушила территориальную целостность Украины.

«Не совсем так. Или совсем не так», — сказал Путин, добавив, что западные страны поддержали государственный переворот на Украине.

«Но зачем же западные страны поддержали государственный переворот? С этого момента для нас власть на Украине, источник власти - госпереворот, а не воля народа. Да, конечно, последующие итерации, выборы там, перевыборы. Но изначально-то власть захватили силой, вооруженным путем, с кровью», — отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что если Украина вступит в НАТО и нападет на Крым, в таком случае произойдет конфликт РФ с альянсом. По словам президента РФ, если Украина и НАТО будут пытаться возвращать Крым, то страны Европы будут автоматически втянуты в войну. Он напомнил, что РФ является одной из ведущих ядерных держав.