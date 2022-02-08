Работавшая на стройке с маникюром девушка пожаловалась на насмешки мужчин

Британская предпринимательница пожаловалась на насмешки со стороны мужчин по поводу ее привлекательной внешности. Соответствующий материал публикует The Sun.

19-летняя Роуз Уильямс рассказала, что параллельно с посещением косметологических курсов она начала работать кровельщицей и решила открыть собственную компанию по производству крыш. По словам британки, она приходит на стройку с ярким макияжем и длинные ногти не мешают ей выполнять монтажные работы.

Героиня материала призналась, что постоянно сталкивается с насмешками мужчин из-за своего внешнего вида. «Мужчины не верят, что красивая девушка, которая любит краситься, наряжаться и делать маникюр, может работать кровельщицей! Они саркастично шутят до тех пор, пока я идеально не выполню свои обязанности. Это их шокирует», — пожаловалась она.

Собеседница издания решила поделиться своей историей с читателями, чтобы доказать обществу, что женщины могут выполнять традиционно мужскую работу так же хорошо, как и специалисты-мужчины. «Я горжусь тем, что борюсь со стереотипным мышлением большинства людей!» — заключила Уильямс.

В январе женщина-строитель рассказала о трудностях жизни с привлекательной внешностью. «Быть женщиной в этой сфере действительно очень сложно. Это не та работа, где можно целый день бездельничать, это тяжелый ежедневный труд. Нам это дается нелегко», — призналась Дарси Ричардс.