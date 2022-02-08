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Netflix снимет сериал о 1990-х в закрытом российском городе

Netflix снимет сериал «Зато» о 1990-х в закрытом российском городе

Кадр: Netflix

Международный стриминговый сервис Netflix объявил о съемках четвертого российского сериала. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Очередным проектом компании станет криминальный триллер «Зато». Действие в нем разворачивается в закрытом российском городе Лобачевск-4. По сюжету, в населенном пункте пропадает ребенок. Его пропажу расследуют журналистка Кристина и милиционер Дашкин. Отмечается, что события шоу происходят в постсоветский период.

«Мы вспомнили 1990-е, как сильно они на всех нас повлияли и влияют по сей день. Мы попытались рассказать историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит», — рассказал главный сценарист проекта Михаил Шприц.

Главные роли в сериале исполнили Анастасия Талызина, Михаил Тройник и Максим Стоянов, режиссерами выступили Дарья Жук и Станислав Либин, а сценарий, помимо Михаила Шприца, писали Илья Шеин и Ксения Мчедлидзе.

Ранее Netflix объявил, что новым российским сериалом, снятым специально для сервиса, станет проект «Ничего особенного».

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Евгений Шульгин
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