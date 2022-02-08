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Киев опроверг отмену встречи Зеленского с главой МИД Германии из-за разногласий

МИД Украины заявил, что Зеленский не встретился с Бербок из-за насыщенного графика

Фото: Thibault Camus / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опроверг информацию об отмене встречи президента Владимира Зеленского с главой МИД Германии Анналеной Бербок из-за политических разногласий. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщает «РБК — Украина».

«Никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в прочные отношения Украины и Германии. Утверждение о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности», — сказал Николенко.

Спикер МИД заявил, что Киев превратился в мировой дипломатический центр, и у президента Зеленского чрезвычайно насыщенный график.

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Ранее CNN сообщил, что запланированная на 7 февраля встреча Бербок с Зеленским была отменена из-за отказа Берлина оказывать военную помощь Киеву, а также разногласий по поводу российского газопровода «Северный поток-2».

«Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее, как союзника России, чем как союзника Запада», — сказал источник, близкий к украинскому правительству.

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София Сарджвеладзе
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