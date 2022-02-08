В России предложили бороться с пытками в колониях через изменение ментальности

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24» заявил, что насилие в местах лишения свободы связано с огромнейшей профессиональной деформации сотрудников. Главу Минюста процитировал ТАСС.

«Я даже представить себе не могу, что может быть еще хуже, чем вот это», — признался Чуйченко в эфире.

По его словам, с этим явлением необходимо бороться. В частности, глава Минюста предложил изменить ментальность сотрудников. При этом он подчеркнул, что во ФСИН работает много честных, порядочных и человечных людей.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости принять закон против пыток. Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в МВД выступили против внесения поправок, касающихся психологического насилия. Сам депутат считает, что такие действия, как угроза побоев, должны найти отражение в законе.

Законопроект, ужесточающий ответственность должностных лиц за пытки, был внесен на рассмотрение Госдумы 20 декабря. Авторы законопроекта предложили установить в законодательстве новое понятие — запугивание с целью установления контроля над личностью. Поправки поддержала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

