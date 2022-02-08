Девушка с заболеванием кожи показала свое тело и восхитила подписчиков

Девушка с заболеванием кожи показала фотографии своего тела без ретуши и восхитила подписчиков. На ее публикации в Instagram обратили внимание журналисты Daily Star.

Согласно информации издания, Клэр Спургин (Claire Spurgin) диагностировали псориаз в 2017 году: он был спровоцирован солнечным ожогом в зоне плеч. Заболевание начало распространяться по всему телу героини материала, и после долгих лет сокрытия состояния своей кожи Спургин приняла свою внешность и начала делиться своими фото в соцсетях.

24-летняя блогерша, на которую подписаны почти 34 тысячи человек, запечатлела себя с распущенными волосами в красном комплекте нижнего белья. На кадрах видно, что ее лицо, зона декольте, руки, живот, ягодицы и бедра покрыты пятнами.

«Смысл не в том, чтобы показать вам себя полуобнаженной. Тут речь идет о демонстрации уникальных отметин на моей коже, чтобы показать, что с этим реально жить», — подписала Спургин пост, который набрал более четырех тысяч лайков.

Читатели блогерши вдохновились снимками и принялись благодарить ее за честность в комментариях. «Ваша страница очень помогла мне принять собственное тело с псориазом. Спасибо», «Ты уникальна, и это прекрасно. Спасибо за то, что ты настоящая», «Я болею псориазом уже 41 год, и мне очень приятно видеть таких молодых людей, как ты, гордящихся тем, кто ты есть. Истинное вдохновение», «Ты красивая и сильная», — высказывались они.

Ранее, в октябре 2021 года, женщина с заболеванием кожи рассказала о травле из-за «отвратительной» внешности. По словам 29-летней Кирсти Дженнингс (Kirsty Jennings), которая страдает от псориаза, незнакомцы часто критиковали ее внешность из-за пораженных участков кожи по всему телу и лицу. Героиня материала впервые обнаружила проблему в 17 лет в зоне локтей.