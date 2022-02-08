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Россиянам перечислили ошибки при лечении детей от коронавируса

Педиатр Михайлова призвала отказаться от горчичников и ингаляций при COVID-19 у детей

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Детей, у которых появились и нарастают симптомы COVID-19, не стоит лечить самостоятельно — необходимо обратиться к врачу, который назначит правильное лечение, не использовать горчичники и ингаляцию, а также не сбивать температуру. Об этом «Ленте.ру» сообщила врач-педиатр «Инвитро-Урал» Алена Михайлова.

«Это могут быть длительное повышение температуры тела, которая не снижается, расстройство ЖКТ (диарея, рвота), особенно у маленьких детей до пяти лет, появление одышки, нарастающая интоксикация», — перечислила симптомы врач.

Михайлова также назвала ошибкой снижение препаратами повышенной температуры тела, так как она является проявлением защиты организма — жаропонижающие средства имеет смысл применять при температуре выше 38,5 градуса. Однако если ребенок плохо переносит повышение температуры, у него раньше были судороги из-за нее или есть черепно-мозговые травмы в анамнезе, то понижать температуру следует с 38 градусов.

Также для ребенка может быть опасен прием антибиотиков при первых признаках ОРВИ — Михайлова отметила, что антибактериальные препараты не действуют на вирусы, но могут нанести вред детскому организму. Педиатр добавила, что если ребенок активный и нормально себя чувствует, то нет необходимости заставлять его соблюдать постельный режим, а умеренная активность, наоборот, поможет правильному кровообращению при кашле и облегчит отхождение мокроты. Это также хорошо повлияет на психологическое состояние ребенка.

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«При наличии кашля, важно выбрать правильный препарат для его лечения, для этого следует обратиться к врачу. Это зависит от характера кашля. Если у ребенка влажный, то нельзя применять препараты, подавляющие кашлевой рефлекс. Это может спровоцировать накопление мокроты в легких и привести к тяжелым осложнениям болезни», — добавила врач, пояснив, что применять горчичники не рекомендуется, так как они могут обжечь нежную детскую кожу или дать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Из-за ингаляций «над кастрюлей» ребенок может обжечь лицо паром или ошпариться, случайно опрокинув кастрюлю на себя.

Михайлова также рекомендовала регулярно проветривать комнату, в которой находится ребенок, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию легких, улучшить самочувствие больного и ускорить процесс выздоровления. На время проветривания ребенка можно увести в другую комнату, чтобы он не переохладился.

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Майя Гавашели
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