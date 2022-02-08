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Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

Мэр Собянин заявил о сокращении на 6% за неделю числа случаев заражения COVID-19 в Москве

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Число выявляемых случаев заражения COVID-19 в Москве за прошедшую неделю сократилось на 6 процентов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 8 февраля, сообщает ТАСС.

Столичный мэр отметил, что уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом за неделю вырос на 15 процентов.

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Мэр Москвы подчеркнул, что в городских поликлиниках на фоне распространения омикрона почти нет очередей.

Собянин рассчитывает на снижение числа заболевших COVID-19 и госпитализаций на следующей неделе.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что число россиян, госпитализированных из-за коронавирусной инфекции, составляет 177 тысяч человек.

При этом министр отметил, что рост числа госпитализаций за неделю составил примерно 30 процентов.

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Анна Щербакова
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