Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве
Мэр Собянин заявил о сокращении на 6% за неделю числа случаев заражения COVID-19 в Москве
Число выявляемых случаев заражения COVID-19 в Москве за прошедшую неделю сократилось на 6 процентов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 8 февраля, сообщает ТАСС.
Столичный мэр отметил, что уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом за неделю вырос на 15 процентов.
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Мэр Москвы подчеркнул, что в городских поликлиниках на фоне распространения омикрона почти нет очередей.
Собянин рассчитывает на снижение числа заболевших COVID-19 и госпитализаций на следующей неделе.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что число россиян, госпитализированных из-за коронавирусной инфекции, составляет 177 тысяч человек.
При этом министр отметил, что рост числа госпитализаций за неделю составил примерно 30 процентов.