Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

Число выявляемых случаев заражения COVID-19 в Москве за прошедшую неделю сократилось на 6 процентов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 8 февраля, сообщает ТАСС.

Столичный мэр отметил, что уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом за неделю вырос на 15 процентов.

Мэр Москвы подчеркнул, что в городских поликлиниках на фоне распространения омикрона почти нет очередей.

Собянин рассчитывает на снижение числа заболевших COVID-19 и госпитализаций на следующей неделе.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что число россиян, госпитализированных из-за коронавирусной инфекции, составляет 177 тысяч человек.

При этом министр отметил, что рост числа госпитализаций за неделю составил примерно 30 процентов.