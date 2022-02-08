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Премьер Австралии извинился перед жертвами сексуальных домогательств

BBC: премьер Австралии Скотт Моррисон принес извинения жертвам домогательств в парламенте

Фото: Rohan Thomson / Getty Images

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон извинился перед бывшей госслужащей Бриттани Хиггинс, обвинившей коллегу в изнасиловании в здании парламента. Об этом сообщает BBC News.

«Я прошу прощения у мисс Хиггинс за те ужасные вещи, которые здесь произошли. Место, которое должно было быть безопасным, оказалось кошмаром», — заявил Моррисон. По информации издания, глава австралийского правительства также принес официальные извинения другим жертвам сексуальных домогательств и издевательств.

В конце ноября 2021 сообщалось, что, согласно отчету комиссара по борьбе с дискриминацией по половому признаку Кейт Дженкинс, более трети сотрудников парламента Австралии подвергались сексуальным домогательствам. Расследование началось после того, как Хиггинс заявила об изнасиловании в офисе министра обороны страны.

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Екатерина Андреева
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