Премьер Австралии извинился перед жертвами сексуальных домогательств

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон извинился перед бывшей госслужащей Бриттани Хиггинс, обвинившей коллегу в изнасиловании в здании парламента. Об этом сообщает BBC News.

«Я прошу прощения у мисс Хиггинс за те ужасные вещи, которые здесь произошли. Место, которое должно было быть безопасным, оказалось кошмаром», — заявил Моррисон. По информации издания, глава австралийского правительства также принес официальные извинения другим жертвам сексуальных домогательств и издевательств.

В конце ноября 2021 сообщалось, что, согласно отчету комиссара по борьбе с дискриминацией по половому признаку Кейт Дженкинс, более трети сотрудников парламента Австралии подвергались сексуальным домогательствам. Расследование началось после того, как Хиггинс заявила об изнасиловании в офисе министра обороны страны.