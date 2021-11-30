Стало известно о сексуальных домогательствах в парламенте Австралии

Более трети сотрудников парламента Австралии подвергались сексуальным домогательствам. Об этом стало известно из отчета комиссара по борьбе с дискриминацией по половому признаку Кейт Дженкинс, передает BBC News.

Автор отчета рассказала, что жертвами домогательств были в основном женщины. «Такой опыт оставляет опустошающий след для отдельных граждан и их команд и подрывает работу нашего парламента в ущерб стране», — заключила она.

По информации издания, расследование началось после того, как экс-сотрудница австралийского парламента Бриттани Хиггинс заявила об изнасиловании в офисе министра обороны страны. По данным отчета, 51 процент работников стали жертвами издевательств, сексуальных домогательств или попыток сексуального насилия.

22 ноября сообщалось, что Ассамблея юридического комитета Нью-Йорка признала бывшего губернатора штата Эндрю Куомо виновным в сексуальных домогательствах в ходе работы на своем посту. С обвинениями против экс-главы штата выступили 11 женщин. До этого генеральная прокуратура штата также подтвердила, что экс-губернатор домогался помощниц.