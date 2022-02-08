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Около 700 человек эвакуировали с Красной площади из-за сумки

C Красной площади из-за обнаружения бесхозной сумки эвакуировали около 700 человек

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве с Красной площади пришлось эвакуировать около 700 человек. Причиной этому стало обнаружение бесхозной сумки. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Около 700 человек были эвакуированы с Красной площади в связи с обнаружением подозрительной сумки», — сообщил корреспондент агентства.

Как отмечает источник агентства в экстренных службах, на данный момент на площадь прибыли оперативная группа и кинологи.

7 февраля во все районные суды Москвы поступили сообщения о якобы заложенных в них бомбах. 5 февраля неизвестные послали сообщения о «минировании» четырех рейсов в аэропорту Шереметьево, а также в самого здания.

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Никита Абрамов
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