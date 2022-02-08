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НАТО обвинили в попытках поучать Россию

Президент Путин обвинил НАТО в попытках поучать Россию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО стремится поучать Россию, сообщает РИА Новости.

Путин обвинил Североатлантический альянс в попытках поучать Россию и добавил, что он делает это с помощью размещения военной инфраструктуры у ее границ.

«Причем придвинув свою военную инфраструктуру вплотную к нашим границам, НАТО и его государства-члены считают себя вправе нас немножко поучить, где и как нам размешать вооруженные силы, и считают возможным требовать не проводить запланированные манеры и учения», — подчеркнул он.

Путин добавил, что перемещения российских войск по территории страны воспринимается как угроза вторжения. «В данном случае на Украину», уточнил он.

Ранее Путин заявил, что в НАТО считают Россию недружественным государством. В военной стратегии альянса 2019 года страна обозначена как противник, отметил он.

Марина Совина
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