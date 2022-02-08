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Девятилетней студентке МГУ предрекли бунт в 14 лет

Специалист по домашнему обучению: студентка МГУ Теплякова может взбунтоваться против отца

Кадр: Первый канал

В подростковом возрасте (13-14 лет) Алиса Теплякова, которая сейчас является девятилетней студенткой факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), может взбунтоваться против своего отца, предположил основатель проекта «Альтернативное образование в России», психолог, специалист по домашнему образованию Алексей Семенычев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что девочка вряд ли закончит университет.

«Чем больше родительский контроль, тем больше психологическая травма, — подчеркнул Семенычев. — У нее есть хорошая память, выше нормы, а эмоции — возрастные, в норме. Однажды эмоции догонят память, и тут сработает механизм, который спровоцирует бунт».

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Он сравнил Алису с героиней произведения Эми Чуа «Боевой гимн матери-тигрицы». В книге описывалось, как мать воспитывала двух дочерей и обучала их музыке. Однако в 14-летнем возрасте одна из девочек поставила родительницу перед фактом, что бросит игру на скрипке. «То же самое вполне может произойти с Тепляковой. Рано или поздно у нее появится свое мнение, ну или тяжелый невроз», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров предложил девятилетней студентке вернуться в школу. По его словам, обучение там поможет девочке освоить социальные навыки благодаря общению со сверстниками. Кроме того, у нее появится большая самостоятельность в поведении.

О поступлении Алисы Тепляковой на психологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова стало известно летом 2021 года. Ее отец Евгений рассказал, что девочка сдала ЕГЭ и экстерном окончила 11 классов. В свою очередь член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов назвал происходящее с ребенком «опасным экспериментом» и призвал приостановить ее обучение.

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Юлия Ямпольская
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