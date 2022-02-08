Девушка с внешностью «Блондинки в законе» получила диплом и ответила хейтерам

Жительница Германии раскрыла трудности жизни, с которыми она сталкивается из-за привлекательной внешности. Ее историю приводит Daily Star.

Фитнес-модель и выпускница юридического факультета Джули (Giulie) рассказала, что часто производит ошибочное впечатление на окружающих из-за ухоженного тела и красивого лица. По словам героини материала, ее часто сравнивают с главной героиней фильма «Блондинка в законе» Эль Вудс. В то же время 24-летняя девушка стремится доказать мужчинам, что может быть привлекательной и образованной одновременно.

«Я могу обеспечивать себя благодаря заработку в Instagram, но для меня очень важно расти, получить диплом и двигаться по карьерной лестнице. Я хочу закончить обучение и устроиться на перспективную должность. Люди часто недооценивают меня и не верят в мои способности, есть среди них даже недоброжелатели», — ответила она хейтерам.

Джули убеждена, что ее критикуют в основном неуверенные в себе люди, которые не желают развиваться. Жительница Германии подчеркнула, что любая женщина может достичь успеха. Главное оставаться верными себе и своим мечтам вопреки предубеждениям.

В октябре 2021 года женщина пожаловалась на неадекватные упреки мужчин из-за ее красоты. 28-летняя Рэйчел Боулз-Харфуш работает адвокатом по уголовным делам в США. По словам героини материала, никто не воспринимает ее всерьез из-за внешности. Так, один мужчина спросил, не является ли она женой адвоката.