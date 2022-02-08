Жена обиделась на мужа и шесть лет подсыпала ему таблетки в еду

Жительница индийского города Пала, штат Керала, подсыпала таблетки в еду мужа и травила его в течение шести лет за то, что он не переписал на нее имущество. Об этом сообщает India Today.

Аша, которой сейчас 36 лет, вышла замуж за Сатхиша Суреша, который на два года старше ее, в 2006 году. Сначала у мужчины был собственный бизнес, который не приносил дохода, но после того, как он занялся производством мороженого, все изменилось — его дела пошли в гору. В итоге в 2012 году он купил дом. Радость жены от покупки недвижимости омрачало только то, что муж заявил, что отдаст все имущество своей семье и братьям, если с ним что-то случится. Из-за этого индианка обиделась на мужа.

Пара часто ссорилась, и в основном инициатором конфликтов была Аша. Она, как отметил Сатхиш, придиралась к нему из-за пустяков. Несмотря на разногласия, жена каждый день готовила мужу обед, который тот брал с собой на работу. Со временем Сатхиш заметил, что его состояние ухудшилось, он стал быстрее уставать. Мужчина обратился к врачу, который посоветовал ему сдать анализ на уровень сахара в крови.

После обследования медик назначил индийцу курс лечения, но даже после приема лекарств здоровье пациента не улучшилось. В сентябре 2021 года Сатхиш перестал есть домашнюю еду и заметил, что ему стало лучше. Заподозрив жену, он попросил своего друга выяснить, не добавляет ли Аша в блюда какие-нибудь лекарства.

Когда друг обратился к индианке, она рассказала, что добавляет лекарства в еду супруга. Она даже отправила ему фотографию препарата в WhatsApp. После этого Сатхиш извлек записи камер видеонаблюдения из дома и передал их в полицию вместе с жалобой.

Полиция ведет расследование дела.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии годами заставляла мужа помогать ей выполнять работы по дому с помощью фальшивых сообщений о грядущих визитах арендодателя. Мужчина косил траву на лужайке перед домом, переставлял мебель и убирался.