Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Жена обиделась на мужа и шесть лет подсыпала ему таблетки в еду

Индианка шесть лет травила мужа после отказа переписать на нее имущество

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Жительница индийского города Пала, штат Керала, подсыпала таблетки в еду мужа и травила его в течение шести лет за то, что он не переписал на нее имущество. Об этом сообщает India Today.

Аша, которой сейчас 36 лет, вышла замуж за Сатхиша Суреша, который на два года старше ее, в 2006 году. Сначала у мужчины был собственный бизнес, который не приносил дохода, но после того, как он занялся производством мороженого, все изменилось — его дела пошли в гору. В итоге в 2012 году он купил дом. Радость жены от покупки недвижимости омрачало только то, что муж заявил, что отдаст все имущество своей семье и братьям, если с ним что-то случится. Из-за этого индианка обиделась на мужа.

Пара часто ссорилась, и в основном инициатором конфликтов была Аша. Она, как отметил Сатхиш, придиралась к нему из-за пустяков. Несмотря на разногласия, жена каждый день готовила мужу обед, который тот брал с собой на работу. Со временем Сатхиш заметил, что его состояние ухудшилось, он стал быстрее уставать. Мужчина обратился к врачу, который посоветовал ему сдать анализ на уровень сахара в крови.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября
Убей меня, если сможешь Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Убей меня, если сможешьЭти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
2 ноября

После обследования медик назначил индийцу курс лечения, но даже после приема лекарств здоровье пациента не улучшилось. В сентябре 2021 года Сатхиш перестал есть домашнюю еду и заметил, что ему стало лучше. Заподозрив жену, он попросил своего друга выяснить, не добавляет ли Аша в блюда какие-нибудь лекарства.

Когда друг обратился к индианке, она рассказала, что добавляет лекарства в еду супруга. Она даже отправила ему фотографию препарата в WhatsApp. После этого Сатхиш извлек записи камер видеонаблюдения из дома и передал их в полицию вместе с жалобой.

Полиция ведет расследование дела.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии годами заставляла мужа помогать ей выполнять работы по дому с помощью фальшивых сообщений о грядущих визитах арендодателя. Мужчина косил траву на лужайке перед домом, переставлял мебель и убирался.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Макрон рассказал об ощутимом напряжении на встрече с Путиным
Россияне признались в ненависти к вопросу «Кем вы видите себя через пять лет?»
В России весной спрогнозировали новую волну COVID-19
В Дании решили повысить готовность армии для поддержки НАТО
В Кремле объяснили очень длинный стол между Путиным и Макроном
Ведущая Первого канала рассказала о жизни после переезда в Италию
В России захотели ввести новое требование ко всем домам
Названо опасное последствие коронавируса для мозга
Спутники США обнаружили тайную базу КНДР для ядерных ракет
Дело бывшего российского министра Абызова направлено в суд
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.