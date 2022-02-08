Женщина приложила к резюме снимок с татуировками на руках и прославилась в сети

Бухгалтер приложила к резюме свою фотографию с татуировками на руках и прославилась в сети. На ставший вирусным на платформе LinkedIn снимок обратили внимание в Independent.

Жительница США Джессика Леонард (Jessica Leonard) объяснила, что сменила место работы, и новый начальник порекомендовал ей разместить в деловой соцсети LinkedIn кадры с «рукавами» (татуировки от плеча до кисти, напоминающие длинные рукава пестрой кофты, — прим. «Ленты. ру»).

«Честно говоря, я была шокирована. Работая в других компаниях, я привыкла носить одежду с длинными рукавами в летнюю жару и прятать рисунки перед каждой деловой встречей. Однажды один из моих боссов даже сказал мне, что я не могу стать лидером из-за татуировок», — призналась женщина.

Леонард отметила, что нынешний руководитель настоял на том, чтобы она заявляла о себе и была «громкой и гордой». Героиня материала подчеркнула, что он позволяет ей самовыражаться и быть такой, какая она есть.

«Я надеюсь, что мой случай найдет отклик и поможет тому, кто, возможно, сталкивался с осуждением или предвзятым отношением к себе из-за внешнего вида. Просто знайте, что понимающие боссы тоже существуют», — подчеркнула Леонард.

Ранее в феврале мать увидела новое тату дочери и разрыдалась от горя. Юзерша с никнеймом Choclover27 объяснила, что ее 26-летняя дочь сделала себе «рукав». Она подчеркнула, что рисунок на ее теле выглядит некрасиво, и назвала его «черным, жирным и чертовски ужасным».