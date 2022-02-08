Женщина раскрыла простой способ придать старым уггам первоначальный вид

Жительница Англии раскрыла простой способ, с помощью которого можно придать старым сапогам австралийской марки Ugg первоначальный вид. Соответствующий пост появился в закрытом Facebook-сообществе Hinch Army Cleaning Tips («Лайфхаки по уборке армии Хинч»).

Фиби Лавридж (Phoebe Loveridge) прикрепила фото своих старых замшевых ботинок: на снимке видно, что их поверхность покрыта глубокими заломами и темными пятнами. Женщина объяснила, что для того чтобы улучшить внешний вид обуви, она использовала обычный белый уксус. Так, юзерша положила в каждый сапог скомканную газету, чтобы они держали форму, и распылила на них средство из пульверизатора.

После этого Лавридж взяла кисточку и размазала уксус по поверхности. Затем она промокнула замшу салфеткой, чтобы удалить излишки грязи и уксуса. После процедуры женщина оставила угги сушиться под батареей, а затем почистила их сухой щеткой.

Англичанка опубликовала вторую фотографию, на которой показала получившийся результат: на уггах полностью исчезли заломы и пятна, а цвет замши стал светлым и равномерным.

Пользователи сети поблагодарили Лавридж за лайфхак. «Я обязательно попробую повторить это», «Большое вам спасибо за это. Я возьму на заметку», «Спасибо большое! Вы мне очень помогли», «Я постирала свои сапоги в стиральной машине и посушила на батарее. Они не такие мягкие, как раньше, но тоже стали чище!», «Отличный лайфхак», — писали они.

Ранее в январе представители поколения Z (люди, родившиеся в период с 1996-го по 2012 год) начали массово публиковать в соцсетях видео, на которых они демонстрируют, как нужно обрезать ножницами угги и превратить их в тапки. Например, блогерша с никнеймом @emkeen3 показала зрителям весь процесс, сопровождая действия комментарием: «Когда ты не получил угги на Рождество и вынужден взять дело в свои руки».