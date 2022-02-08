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В Госдуме оценили способность Украины услышать призыв по Минским соглашениям

Депутат Белик назвал Минские соглашение единственным путем, способным помочь Украине

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Выполнение Минских соглашений является единственным путем, который способен помочь Украине выйти из кризиса и провала государственности. Чтобы следовать по нему, страной должны управлять люди, здраво оценивающие ситуацию. Такую оценку способности Киева услышать призыв по Минским соглашениям дал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По его словам, Украина который год демонстрирует непоследовательность в выполнении Минских соглашений. Кроме того, поведение украинских властей показывает, что Киев утратил свою независимость в принятии значимых решений. В свою очередь, все шаги команды президента Владимира Зеленского говорят о том, что их слабо интересуют реальные проблемы и нужды граждан.

«Политики с такими установками неспособны слушать и слышать, неспособны на правильные поступки в интересах своей страны», — заключил депутат Белик.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз подтвердил отказ от переговоров с непризнанными республиками Донбасса — ДНР и ЛНР. По его словам, такой диалог не предусмотрен Минскими соглашениями, а Киев будет стремиться вести переговоры с Москвой напрямую.

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Юлия Ямпольская
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