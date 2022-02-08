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Россияне резко заинтересовались вакцинными турами

В АТОР заявили о росте спроса на вакцинные туры среди россиян с начала 2022 года в 12 раз

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что вакцинные туры среди россиян стали особенно популярны. Спрос на них взлетел в 12 раз с начала 2022 года, пишут «Известия».

Горин объяснил, что россияне резко заинтересовались вакцинными турами из-за возможности путешествовать. Большинство стран Европы и США пока не принимают туристов с российским сертификатом о прививках, поэтому сейчас наблюдается рост спроса на подобные поездки.

«Наша статистика говорит, что в прошлом году из России с целью туризма выезжали 7,7 миллиона человек. Из них с целью вакцинного туризма — не более 20 тысяч. Сейчас ежемесячно в вакцинные туры из России выезжают не менее 10 тысяч человек. Столько же едет самостоятельно», — подчеркнул он.

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Наиболее популярными направлениями для вакцинных туров являются Сербия (безвизовый режим); Хорватия, Болгария, Греция и ФРГ (въезд с визами). При этом в ближайшем зарубежье лидирует Армения.

Зампред комитета Госдумы по здравоохранению Алексей Куринный подчеркнул, что в России подобный туризм пока не так развит, поскольку отечественные вакцины «‎Спутник Лайт» и «‎Спутник V»‎ пока не признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и европейским регулятором ЕМА.

«Как только нашу вакцину признают, количество желающих привиться нашими препаратами вырастет. Граждане России выезжают за прививками за границу ровно по той причине, что наша вакцина пока в Европе не признается», — отметил депутат.

Ранее сообщалось о массовом желании россиян получить прививку от коронавируса за границей. Турагенты назвали Хорватию и Турцию наиболее популярными направлениями вакцинного туризма

Марина Совина
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