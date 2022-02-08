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Спорт

Тутберидзе ответила на пост голливудского актера Болдуина о выступлении Валиевой

Тренер Тутберидзе поблагодарила актера Болдуина за восхищенный пост о фигуристке Валиевой
Этери Тутберидзе

Этери Тутберидзе. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на сообщение голливудского актера Алека Болдуина, который прокомментировал выступление фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине, она поблагодарила американского артиста в Stories своего Instagram-аккаунта.

Тренер опубликовала скриншот со страницы Болдуина и написала: «Спасибо». Сама Валиева также поблагодарила Болдуина в Stories.

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Актер оценил прокат российской фигуристки в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх 2022 года. По его словам, он любит следить за соревнованиями. Знаменитость опубликовал восхищенный пост и поблагодарил Валиеву за «душераздирающую красоту для этого мира». Звезда прикрепил видео выступления спортсменки в короткой программе командного турнира Игр.

Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе команды. За короткую программу она получила 90,18 балла, побив олимпийский рекорд. Россиянка стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

Алия Шарафутдинова
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