Врач назвал подверженную заражению COVID-19 группу людей

Люди с синдромом хронической усталости рискуют заразиться COVID-19 больше других групп. С таким предупреждением выступил врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев, передает «Москва 24».

Медик объяснил, что постоянный стресс и перенапряжение нервной системы ослабляют иммунный барьер. Кроме того, Лунев заметил, что синдром хронической усталости могут провоцировать сами вирусные заболевания. Особенно ярко это проявляется на примере постковида.

Вместе с тем к перенапряжению организма могут привести неправильный график, отсутствие гигиены сна, переработки, добавил медик. Он подчеркнул, что из-за постоянного стресса могут возникнуть ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия.

Ранее врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова заявила, что, согласно статистике, у каждого второго, перенесшего коронавирус, отмечаются проблемы в работе сердца.

Эксперт уточнила, что проблемы с сердцем отмечаются и у переболевших COVID-19 бессимптомно. В особой группе риска находятся лица с предрасположенностью к заболеваниям подобного рода, подчеркнула врач.