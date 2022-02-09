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Штаб южноафриканской армии пригрозили отключить от электричества из-за долгов

Штабу Сил нацобороны ЮАР в Цване хотят отключить электричество из-за долгов на $209 тысяч

Фото: @CityTshwane

Городской округ Цване в ЮАР пригрозил отключить штаб Сил национальной обороны (SANDF) от электроснабжения из-за накопившихся долгов. Об этом пишет южноафриканская газета The Times

Долг превышает три миллиона рэндов (примерно 209 тысяч долларов). По словам местных властей, они хотят приступить к «агрессивному возвращению» долгов за электричество или воду, общая сумма которых равняется 17 миллионам рэндов (более 1,1 миллиона долларов). Редакция газеты запросила комментарий у штаба южноафриканской армии, однако пока не получила ответа.

При этом спустя несколько часов после публикации представители городской администрации рассказали, что собственник помещения, в котором находится штаб Сил нацобороны, уплатил все долги. Соответствующая информация опубликована в Twitter.

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Виктория Кондратьева
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