Штаб южноафриканской армии пригрозили отключить от электричества из-за долгов

Городской округ Цване в ЮАР пригрозил отключить штаб Сил национальной обороны (SANDF) от электроснабжения из-за накопившихся долгов. Об этом пишет южноафриканская газета The Times

Долг превышает три миллиона рэндов (примерно 209 тысяч долларов). По словам местных властей, они хотят приступить к «агрессивному возвращению» долгов за электричество или воду, общая сумма которых равняется 17 миллионам рэндов (более 1,1 миллиона долларов). Редакция газеты запросила комментарий у штаба южноафриканской армии, однако пока не получила ответа.

При этом спустя несколько часов после публикации представители городской администрации рассказали, что собственник помещения, в котором находится штаб Сил нацобороны, уплатил все долги. Соответствующая информация опубликована в Twitter.