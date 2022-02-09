В Польше испугались угрозы российских Ан-2

Российские легкие многоцелевые самолеты Ан-2, переоборудованные в беспилотники, могут представлять угрозу для Украины, считают в польском издании Defence24.

В публикации рассказывается, что Россия располагает тысячами Ан-2, которые могут использоваться как в качестве носителя оружия, так и выступать в виде ложных целей для украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Не исключено, что бипланы могут использоваться для дезориентации ПВО Украины как по масштабу, так и по направлению атаки, либо для выявления ее позиций и их ликвидации с применением артиллерии или авиации», — пишет издание.

Там же оценивается психологический момент использования Ан-2. В частности, «оператор радиолокационной станции или зенитной системы может колебаться, имеет ли он дело с реальной атакой или с бипланной приманкой, теряя бесценное время».

Defence24 отмечает простоту и экономичность переоборудования Ан-2 в беспилотники. Издание напоминает, что аналогичное решение успешно было использовано Азербайджаном в последнем конфликте в Нагорном Карабахе.

В октябре 2020 года «Известия», ссылаясь на собственные источники, сообщали, что Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе использовал в качестве беспилотников-камикадзе модифицированные советские самолеты Ан-2. Согласно данным газеты, разрушительная мощь подобных дронов, начиняемых взрывчаткой, «может быть сопоставима с крылатыми ракетами», однако размер и тихоходность делают Ан-2 легкой мишенью для любых средств ПВО.