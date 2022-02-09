Православному олигарху простили долг

Арбитражный суд Московского округа отменил решение нижестоящей инстанции о привлечении бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрий Ананьева, известного также как православный олигарх, к субсидиарной ответственности по делу девелопера A Project Development (APDevelopment) и таким образом как минимум временно простил ему долг в размере 400 миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ».

Суд рассмотрел кассационную жалобу Ананьева и удовлетворил его требования, отправив на новое рассмотрение дело в отношении него и бывшего гендиректора APDevelopment Аркадия Акимова.

Суды предыдущих инстанций установили, что Ананьев контролировал проект по строительству жилого комплекса Lion Gate, во время реализации которого у APDevelopment возникла задолженность перед Промсвязьбанком, также принадлежавшим в то время Ананьеву и его брату Алексею. На этом основании кредитная организация подала иск о признании застройщика банкротом, который был удовлетворен в 2020 году.

Тогда же конкурсный управляющий APDevelopment подал в суд заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Среди них был указан и Ананьев, на долю которого, по оценке истца, приходилось 400 миллионов рублей, что равняется совокупным требованиям кредиторов девелопера.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы владели и управляли основанным ими же Промсвязьбанком до конца 2017 года, когда кредитная организация была отправлена на санацию Центробанком из-за неудовлетворительного финансового состояния. В дальнейшем она была передана на баланс Росимущества, сменила название на ПСБ и стала опорным банком оборонно-промышленного комплекса.

Сами братья Ананьевы, обвиняемые в мошенничестве и находящиеся за пределами России, заслужили репутацию православных олигархов благодаря меценатской деятельности по финансированию религиозных проектов.

