Турагент сравнила цены на отдых в Анапе и Турции и удивилась результатам

Турагент Татьяна Бокий сравнила стоимость путевок в Анапу и Турцию на майские праздники и удивилась полученным результатам. Своими выводами она поделилась с информационным порталом Tourdom.

Проанализировав актуальные цены на путевки, специалист заявила, что «испытала шок», поскольку отпуск в пятизвездочном отеле Турции обходится дешевле, чем в Анапе в гостинице с меньшим количеством звезд.

Так, недельный тур в Кемер с проживанием в отеле Amara Luxury Resort & Villas и питанием по системе «все включено» семья из четырех человек может приобрести за 134 тысячи рублей, в то время как отдых на отечественном курорте с размещением в гостинице Beton Brut обойдется российским туристам в 158 тысяч рублей.

Выводы коллеги поддержали участники профессионального сообщества «Трэвел Президиум». «Ситуация, когда тур на "все включено" в турецкие пятизвездочные гостиницы оказывается дешевле, чем отдых в сопоставимом по уровню отеле на Черноморском побережье России, типична», — отметили они.

Среди причин, влияющих на высокую стоимость отечественных гостиниц, эксперты туротрасли выделили жадность предпринимателей, искусственно завышающих цены, отсутствие льготного налогообложения в сфере услуг, а также нехватку качественных отелей. Отмечалось, что в Краснодарском крае по состоянию на 2021 год по системе «все включено» работало всего 80 гостиниц, в то время как в Анталье, Кемере, Белеке и Сиде — более 400.

Ранее в феврале россияне массово захотели отдохнуть в одной стране на майские праздники — представители туротрасли зафиксировали рост спроса на поездки в Турцию. Отмечается, что на республику приходится 61 процент от всех проданных туров на начало мая. На втором месте по бронированиям оказался Египет с показателями 13 процентов.

