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Фармаколог назвал опасность приема антибиотиков при COVID-19

Фармаколог Андреев предупредил о более тяжелом течении COVID-19 после приема антибиотиков

Фото: Shutterstock

Прием антибиотиков при COVID-19 может привести к более тяжелому течению болезни. Такую опасность приема препаратов назвал заведующий отделением клинической фармакологии ГКБ № 52 Сергей Андреев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Недавно были опубликованы статьи китайских авторов о том, что раннее назначение антибиотиков без доказанной бактериальной инфекции у пациентов с коронавирусной инфекцией приводило к более тяжелому течению COVID-19 и способствовало прогрессии вирусного поражения легких», — сказал фармаколог.

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Он добавил, что антибиотики не показаны при лечении вирусной инфекции. Такие препараты должен назначать врач исходя из результатов анализов и симптомов заболевания. Из-за пандемии происходит сильный рост устойчивости организма человека к антимикробным препаратам, подчеркнул Андреев.

Ранее врач Алексей Хухрев перечислил основные ошибки при лечении омикрона. Он рекомендовал россиянам не назначать себе антибиотики и разжижающие кровь препараты в борьбе с вирусом. Главная ошибка, которую допускают пациенты — самолечение, подчеркнул медик.

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Анастасия Шейкина
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