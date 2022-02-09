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Отдохнувшему в Турции британцу выставили счет за телефон на 19 миллионов рублей

Турист съездил на четыре дня в Турцию и получил счет за телефон на 19,5 миллиона рублей

Фото: StockSnap / Pixabay

Британский турист Джон Нисилл (John Nisill) съездил в Турцию и получил счет за мобильную связь на 192 тысячи фунтов стерлингов (19,5 миллиона рублей). Подробности случившегося публикует Express.

Уточняется, что путешественник отправился на отдых в Мармарис, где пробыл с семьей четыре дня. Мужчина отметил, что во время отпуска использовал корпоративный мобильный телефон лишь несколько раз — чтобы ответить на электронные письма по работе и сделать пару звонков общей продолжительностью 16 минут.

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«Мой босс позвонил и порекомендовал выключить телефон, поскольку выставленный за мобильную связь счет выглядит чересчур большим, — заявил британец. — На мой вопрос о том, о какой сумме идет речь, он ответил — 100 тысяч фунтов стерлингов (10,1 миллиона рублей). На следующий день босс перезвонил и сказал, что теперь точно необходимо выключить телефон, так как счет составлял уже 192 тысячи фунтов стерлингов (19,5 миллиона рублей)».

При этом начальник Нисилла Пол Троттер (Paul Trotter) рассказал, что в телекоммуникационной компании BT ему пояснили, что вместо положенных по тарифу 250 мегабайт было использовано 43 гигабайта. По словам британца, он сразу понял, что произошло какое-то недоразумение. «Это просто невозможно. Даже если бы Джон скачивал голливудские блокбастеры, он бы ни за что не стал так перебарщивать», — заявил он. Позже в BT признали ошибку и отказались от своих требований.

Ранее в феврале россиянка, устроившаяся стюардессой на яхту королевской семьи и проработавшая там больше трех лет, перечислила распространенные виды мошенничества в популярных туристических городах. В первую очередь блогер предупредила, что отдыхающим следует быть внимательными при пользовании услугами такси во время путешествий.

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Валентина Процкова
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