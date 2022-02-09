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Дочь лидера Jah Division избили в московском супермаркете

Дочь солиста регги-группы Jah Division Людмилу Герберт ударили в московском магазине

Кадр: REN TV

Дочь лидера регги-группы Jah Division Герберта Моралеса избили в московском супермаркете. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Родственницу солиста коллектива Людмилу Герберт ударили по лицу, когда она находилась в магазине. У нее произошел конфликт с другим посетителем, после чего 18-летний Данила Филимонов начал оскорблять ее и бить.

По словам Герберт, ссора произошла из-за того, что она заметила попытку воровства и попыталась остановить Филимонова. На него составили протокол о мелком хулиганстве.

В декабре 2021 года жестоко избили сына актера из фильма «Ликвидация» Максима Дрозда Егора. В Москве произошла драка с участием молодого человека. Участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек получил сильный удар по голове и потерял сознание. Его госпитализировали в больницу имени Боткина.

Максим Дрозд сообщал, что сын находится в клинике с серьезными травмами. Он попросил помолиться о его выздоровлении.

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Евгений Шульгин
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