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В Роспотребнадзоре назвали долю детей с постковидным синдромом

Эксперт Роспотребнадзора Горелов заявил о постковидном синдроме у 10-30% детей в России

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

У детей постковидный синдром наблюдается в 10-30 процентах случаев. Такую долю несовершеннолетних с последствиями коронавируса назвал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, его цитирует ТАСС.

Эксперт Роспотребнадзора заявил, что при появлении последствий коронавируса нужно обратиться к реабилитологу. У каждого ребенка разный постковидный синдром, подчеркнул он.

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«Продолжительность симптомов [постковида] также разнится, как у взрослых. Есть данные о том, что симптом сохраняется и полгода, а появились данные, что и до 12 месяцев могут сохраняться», — сказал Горелов.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» врач Алена Михайлова перечислила ошибки при лечении детей от коронавируса. По ее словам, нужно отказаться от горчичников и ингаляций, помимо этого, важно не сбивать температуру при COVID-19. Медик также призвала отказаться от самолечения и заявила, что для назначения правильных препаратов нужно обращаться к врачу.

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Анастасия Шейкина
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