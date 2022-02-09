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Эпидемиолог объяснил посещение школ детьми с положительным ПЦР-тестом

Эпидемиолог Барчук объяснил выписку детей при положительном ПЦР отсутствием опасности

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Выписка детей с больничного в школу при положительном ПЦР-тесте на коронавирус не представляет угрозы, если у переболевшего отсутствуют симптомы. Так это объяснил онкоэпидемиолог, руководитель Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге и научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Антон Барчук, его слова приводит «Доктор Питер».

По словам специалиста, тестирование на коронавирус при предыдущих штаммах следовало проходить, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

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«Во многих странах было мало случаев, можно было восстановить цепочки и в каждом случае изолировать пациента до полного выздоровления», — объяснил эпидемиолог, отметив, что при омикрон-штамме контролировать заражаемость тестами стало сложно.

Барчук пояснил, что пациенты, у которых прошли все симптомы COVID-19, скорее всего, не представляют опасности даже при положительном тесте. Он также отметил, что ПЦР может быть и ложноположительным.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, когда у детей начинают проявляться признаки заражения омикроном. По ее словам, обычно симптомы наблюдаются на 2-3 день после инфицирования. Однако они могут возникнуть и позже, в период до семи дней.

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Никита Абрамов
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