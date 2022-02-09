Реальные доходы россиян рекордно выросли в 2021 году

Реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году рекордно выросли: на 3,1 процента относительно 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Росстата.

По данным службы государственной статистики, это максимальное увеличение с 2013 года.

Также в докладе о социально-экономическом положении страны говорится, что пик роста доходов населения в 2021 году был в третьем квартале, когда показатель вырос на 8,8 процента к аналогичному периоду 2020 года. Реальные располагаемые денежные доходы — это денежные доходы после вычета обязательных платежей (налогов и сборов, процентов по кредитам), скорректированные на инфляцию.

Ранее сообщалось, что в январе инфляция в России в месячном выражении составила 0,99 процента, в годовом — 8,73 процента. «Основной вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Инфляция по данной товарной группе ускорилась до 1,44 процента за счет удорожания плодоовощной продукции несколько выше сезонной нормы», — отмечалось в докладе Минэкономиразвития.