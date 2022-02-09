Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российский фондовый рынок закрылся ростом

Индекс Мосбиржи вырос до 3638 пункта на закрытии торгов

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов по итогам торгов во среду, 9 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 2,46 процента (вырос до 3638 пункта), а РТС увеличился на 3,06 процента до 1534 пункта. В лидерах роста среди голубых фишек оказались «Тинькофф», «Детский мир» и «Русал» (они прибавили от 11,89 до 5,83 процента). В красной зоне — ценные бумаги «Петропавловска», «Сургутнефтегаза» и МТС (падение от 0,67 до 0,19 процента).

Курс доллара от TradingView

К моменту публикации новости курс доллара опустился на 0,45 процента до 74,66 рубля, курс евро упал на 0,40 процента до 85,33 рубля. Цена нефти Brent выросла на один процент до 91,69 доллара за баррель, WTI — на 0,73 процента до 90,01 доллара за баррель.

Рейтинговые агентства S&P и Fitch считают, что экономике России может быть нанесен ущерб, даже если она не вторгнется на территорию Украины. Угрозами могут быть кибератаки на государственные институты и инфраструктуру США, вмешательство в ход промежуточных выборов в конгресс в 2022 году и действия против российской оппозиции.

В случае введения новых санкций против России пострадает не только энергетика Европы, но и ряд других отраслей — торговля, промышленное производство, рынки и банковский сектор, утверждают аналитики британской газеты Financial Times.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности ситуации с сомнительной допинг-пробой Валиевой
Жириновский попал в больницу с коронавирусом неделю назад
В Минздраве подтвердили госпитализацию Жириновского с омикроном
Туристов предупредили об участившихся нападениях бандитов на пляжах Мексики
Цене на нефть предсказали рост до 120 долларов
Модели рассказали о неприемлемых сексуальных пристрастиях основателя Playboy
Украина пригрозила достойным ответом на инцидент с флагом в Словакии
Доктор Мясников оценил новый болезненный симптом омикрон-штамма
Раскрыты данные о росте цен в России
Названа стоимость самой дешевой квартиры на островах Испании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.