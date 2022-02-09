Российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов по итогам торгов во среду, 9 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 2,46 процента (вырос до 3638 пункта), а РТС увеличился на 3,06 процента до 1534 пункта. В лидерах роста среди голубых фишек оказались «Тинькофф», «Детский мир» и «Русал» (они прибавили от 11,89 до 5,83 процента). В красной зоне — ценные бумаги «Петропавловска», «Сургутнефтегаза» и МТС (падение от 0,67 до 0,19 процента).

К моменту публикации новости курс доллара опустился на 0,45 процента до 74,66 рубля, курс евро упал на 0,40 процента до 85,33 рубля. Цена нефти Brent выросла на один процент до 91,69 доллара за баррель, WTI — на 0,73 процента до 90,01 доллара за баррель.

Рейтинговые агентства S&P и Fitch считают, что экономике России может быть нанесен ущерб, даже если она не вторгнется на территорию Украины. Угрозами могут быть кибератаки на государственные институты и инфраструктуру США, вмешательство в ход промежуточных выборов в конгресс в 2022 году и действия против российской оппозиции.

В случае введения новых санкций против России пострадает не только энергетика Европы, но и ряд других отраслей — торговля, промышленное производство, рынки и банковский сектор, утверждают аналитики британской газеты Financial Times.