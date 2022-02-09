Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Экономике России предсказали проблемы и без вторжения на Украину

S&P и Fitch уверены в ущербе экономике России и без вторжения на Украину

Фото: Shutterstock

Рейтинговые агентства S&P и Fitch считают, что экономике России может быть нанесен ущерб, даже если она не вторгнется на территорию Украины, передает РБК.

В Fitch уверены, что полномасштабного вторжения не произойдет. Однако эксперты предсказывают, что напряженность вокруг Украины увеличила риск конфликта и принятия более серьезных санкций против России. В агентстве считают, что проблемы для российской экономики могут быть связаны также с кибератаками.

Материалы по теме:
«Трудные времена проверяют тебя на прочность» Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
«Трудные времена проверяют тебя на прочность»Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
17 декабря
Цифровое величие. Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
Цифровое величие.Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
27 декабря

S&P, кроме действий России на Украине, также называет кибератаки на государственные институты и инфраструктуру США, вмешательство в ход промежуточных выборов в конгресс в 2022 году и действия против российской оппозиции.

«Риск введения строгих санкций, скорее всего, будет ограничивать перспективы долгосрочного роста российской экономики и, возможно, сделает ее привлекательность для инвесторов низкой в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что еще больше ослабит ее интеграцию в мировую экономику», — говорится в материалах агентства.

Ранее страны Евросоюза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в случае вторжения на Украину. Также в ЕС считают ненужными санкции против российских банков, которые работают с энергическим сектором.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Восемь раз привитый Жириновский попал в больницу с коронавирусом
Названы самые опасные виды пиццы
Моргенштерн высмеял возбуждение уголовного дела о пропаганде наркотиков
Россиянка попала на прием к пьяному врачу и сняла его на видео
Аспирантка обвинила британский университет в сговоре с трансактивистами
Эпидемиолог объяснил посещение школ детьми с положительным ПЦР-тестом
Сборная России по хоккею стартовала с победы на Олимпиаде в Пекине
На Украине призвали наказать Россию за нарушение Минских соглашений
Полиция установила личности ограбивших магазин в Подмосковье мигрантов
В Москве участковый устроил тайник с наркотиками в опорном пункте полиции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.