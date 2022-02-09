Экономике России предсказали проблемы и без вторжения на Украину

Рейтинговые агентства S&P и Fitch считают, что экономике России может быть нанесен ущерб, даже если она не вторгнется на территорию Украины, передает РБК.

В Fitch уверены, что полномасштабного вторжения не произойдет. Однако эксперты предсказывают, что напряженность вокруг Украины увеличила риск конфликта и принятия более серьезных санкций против России. В агентстве считают, что проблемы для российской экономики могут быть связаны также с кибератаками.

S&P, кроме действий России на Украине, также называет кибератаки на государственные институты и инфраструктуру США, вмешательство в ход промежуточных выборов в конгресс в 2022 году и действия против российской оппозиции.

«Риск введения строгих санкций, скорее всего, будет ограничивать перспективы долгосрочного роста российской экономики и, возможно, сделает ее привлекательность для инвесторов низкой в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что еще больше ослабит ее интеграцию в мировую экономику», — говорится в материалах агентства.

Ранее страны Евросоюза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в случае вторжения на Украину. Также в ЕС считают ненужными санкции против российских банков, которые работают с энергическим сектором.