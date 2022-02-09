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Цена на газ в Европе снизилась

Цены фьючерсов на газ в Европе снизились до 891 доллара за тысячу кубометров

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов потеряли два процента и снизились почти до 890 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость мартовских контрактов на открытии сессии поднялась выше 865 долларов, после чего снизилась до 860,5 доллара — это ценовой минимум торгов.

Затем котировки замедлили темпы снижения и начали расти, достигнув 911,8 доллара. Цена закрытия составила 891,7 доллара.

Ранее верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель оценил рост цен на природный газ в европейских странах. По его данным, по сравнению с 2021 годом природный газ подорожал в шесть-десять раз.

Марина Совина
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