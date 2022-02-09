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На российского майора завели дело за избиение строившего забор рабочего

В Хабаровском крае российский майор Копай пытал рабочего, чтобы он быстрее строил забор

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Хабаровском крае российский майор Олег Копай стал фигурантом уголовного дела по статье 330 УК РФ («Самоуправство с применением насилия»). Об этом в среду, 9 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По его данным, весной 2021 года старший оперативник уголовного розыска нанял рабочего для строительства забора вокруг дома сожительницы в Хабаровске, выдав ему аванс в размере пяти тысяч рублей. Решено было, что мужчина начнет копать и строить металлический забор 12 июня, но затем майор захотел, чтобы работы начались раньше. Он завел жертву в квартиру, сковал наручниками и принялся ее избивать и пытать шокером.

Как позже рассказал сотрудникам правоохранительных органов сам потерпевший, майор Копай действовал не один, а вместе с сообщниками. Он нанес ему не менее 15 ударов в голову, требуя начать работу раньше срока. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Полицейского отправили под подписку о невыезде.

17 декабря 2019 года сообщалось, что в Татарстане арестовали полицейского, который удерживал в рабстве человека и заставлял его работать на ферме своего отца.

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Владимир Седов
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