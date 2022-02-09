Российский посол рассказал о сворачивании Латвией связей с Россией

Посол России в Латвии Михаил Ванин рассказал, что власти республики сознательно сворачивают связи с Россией. Он заявил об этом в среду, 9 февраля, его цитирует ТАСС.

«Складывается впечатление, что власти Латвии проводят сознательную линию на сворачивание связей с нашей страной: вот уже несколько лет как заморожена работа совместной комиссии историков, в подвешенном состоянии находится межпарламентское сотрудничество, искусственно тормозится реализация ряда наших инициатив в гуманитарной и мемориальной сферах», — уточнил российский посол.

Он добавил, что РФ готова развивать торгово-экономические отношения с республикой, однако не в ущерб своим интересам.

Ранее в январе глава Министерства обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что ведомство попросит у государства дополнительно 350 миллионов евро из-за роста угрозы национальной безопасности, в частности, со стороны России. «И мы также видим, что Эстония выделила дополнительные ресурсы своим вооруженным силам, а также немного на внутренние дела, чтобы способствовать более быстрому развитию своих вооруженных сил», — уточнил он.