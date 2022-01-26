Латвия потратит 350 миллионов евро на защиту от России

Министерство обороны Латвии попросит у государства дополнительно 350 миллионов евро из-за роста угрозы национальной безопасности, в частности, со стороны России. Об этом заявил глава ведомства Артис Пабрикс, передает РИА Новости.

Увеличить оборонный бюджет в Минобороны хотят по примеру соседних стран. «И мы также видим, что Эстония выделила дополнительные ресурсы своим вооруженным силам, а также немного на внутренние дела, чтобы способствовать более быстрому развитию своих вооруженных сил», — сказал Пабрикс.

По его мнению, те вызовы, которые стоят перед министерством, особенно со стороны России, «не исчезнут в одночасье», а поэтому в ближайшие несколько лет на защиту от внешних угроз потребуется потратить дополнительные 350 миллионов евро.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал усилить присутствие НАТО в Восточной Европе из-за численности российских и белорусских войск у границ.

При этом премьер-министр Латвии назвал немыслимой войну между Россией и Североатлантическим альянсом. По его мнению, это был бы худший исход в нынешней ситуации, но он уверен, что НАТО готова к противостоянию.